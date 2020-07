Das Projekt Hängebrücke hängt

Doch Projektierungsfehler, schlampige Ausführung und ein scharfer Nordost-Wind, der Eis aus dem Asowschen Meer vor sich her trieb, sorgte dafür, dass die ersten Pfeiler schon drei Monate nach Inbetriebnahme wie Streichhölzer einknickten. Am 11. Februar 1945 rollte der letzte Zug über die Brücke. Mit Stalin, der sich zuvor in Jalta mit den Westalliierten über die Nachkriegsordnung in Europa geeinigt hatte.

Damit sich das Brücken-Desaster in diesem Jahrhundert nicht wiederholt, plädierten die Russischen Eisenbahnen (RZD) anfangs sogar dafür, Schienen wie auch Straßen nicht über, sondern unter Wasser zu verlegen. Die Tunnel-Idee scheiterte jedoch an weiteren Bedenken der Geologen, die vor tektonischen Brüchen und aktiven Untersee-Schlammvulkanen warnen. Durch Ineffizienz und Korruption wurde schon bei anderen Prestigeprojekten die Anfangskalkulation um ein Mehrfaches überzogen. Allein die Olympischen Winterspiele in Sotschi kamen den russischen Steuerzahler vier Mal teurer als geplant. Seit russischen Unternehmen Zugang zum westlichen Finanzmarkt erschwert ist, klagen viele über Liquiditätsengpässe.

Mit der Brücke aber steht und fällt die Integration der Krim, in deren Ergebnis die Schwarzmeerhalbinsel nicht nur von Transferleistungen aus dem russischen Haushalt unabhängig werden, sondern möglichst schnell möglichst viel Geld selbst verdienen soll. Vor allem mit Tourismus. Mit stundenlangem Warten auf die Fähre aber ist selbst die Geduld krisengestählter russischer Badegäste überfordert. Zumal bei Nebel und rauer See, wenn dann tagelang nichts mehr geht und sich die Autos der Reisenden schon mehrere Kilometer vor der Hafeneinfahrt stauen.

Am Wetter dürfte auch die Seilbahn scheitern, die Tüftler als Zwischenlösung vorschlagen. Und Gerüchte machen bereits die Runde, wonach der erste Zug frühestens 2021 über die Brücke rollen wird. Pessimisten bezweifeln selbst das.