Ukrainische Armee: Bereits mehr als 100 Angriffe mit Kampfrobotern

Eine ukrainische Armee-Einheit hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 100 Angriffe mit Kampfrobotern gegen russische Ziele an der Front ausgeführt. "Insgesamt hat es mehr als 100 solche Einsätze gegeben", hieß es am Mittwoch aus der ukrainischen NC-13-Einheit, die Teil der dritten ukrainischen Angriffsbrigade ist.

"Diese Einsätze umfassen das Ausschalten von feindlichen Soldaten sowie die Zerstörung von Schutzräumen, Kommandoposten und anderer feindlicher Infrastruktur", hieß es weiter. "Das sind nicht mehr isolierte Vorfälle, sondern systematische Kampfeinsätze."