Ukraine: Seit Kriegsbeginn 23.000 Menschen vermisst

8.000 Familien geholfen

Bis Ende Jänner 2024 habe das IKRK in Zusammenarbeit mit den nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds in der Ukraine, Russland und anderswo 8.000 Familien geholfen, Informationen über das Schicksal oder den Verbleib ihrer vermissten Angehörigen zu erhalten, erklärte die NGO demnach. In den vergangenen zwei Jahren habe das IKRK mehr als 115.000 Anrufe, Online-Anfragen, Briefe oder persönliche Besuche von Familien aus Russland und der Ukraine erhalten, die nach ihren vermissten Angehörigen suchen.