Die Realität ist komplexer als einseitig-antiwestliche Tiraden

Es ist unbestritten, dass der Westen in seiner Geschichte Fehler begangen, ja völkerrechtswidrige Kriege geführt hat. Es trifft aber nicht zu, dass er die Interessen Russlands durchwegs ignoriert hat, wie Wendelin Ettmayer jüngst in seinem Gastkommentar behauptet hat – im Gegenteil. Beweise dafür sind etwa die Schaffung des NATO-Russland-Rates, die Gründung der OSZE, die Aufnahme Russlands in die G-8 und WTO, aber vor allem auch die Nichtstationierung größerer Truppenkontingente in den neuen NATO-Mitgliedstaaten und das Hinhalten der Ukraine in Bezug auf einen NATO-Beitritt. Die Ukraine wurde zur Aufgabe der auf ihrem Gebiet befindlichen Nuklearwaffen gedrängt. All das entsprach den Interessen Russlands. Im Gegenzug wurden mehrere Staaten in NATO und EU aufgenommen. Der Westen war somit bemüht, Kompromisse zu finden zwischen den eigenen Interessen, jenen der Osteuropäer samt Ukrainer, die Sicherheit anstrebten, und jenen Russlands.