Vertriebene Familien in der Ukraine: Nach der Flucht ins Nirgendwo

„Am Anfang haben wir“, sagt Inna und schluckt, „die Ernsthaftigkeit der Lage unterschätzt.“ Der Anfang, das waren die ersten Tage des russischen Überfalls auf die Ukraine vor knapp zwei Jahren. Der Ort: Mariupol, die Hafenstadt, die von Russland systematisch in Schutt und Asche gelegt wurde. Zehntausende Zivilisten starben bzw. wurden nach Russland deportiert. Inna, ihr Mann und ihre Tochter, so muss man es wohl sagen, hatten Glück.

Und so sitzt die zierliche Frau heute in einem kleinen, hellen Besprechungsraum des Familienzentrums von SOS-Kinderdorf in Iwano-Frankiwsk und erzählt ihre Geschichte, während ihre Stimme immer wieder bricht. Sie erzählt vom Zusammenbruch der Wasser- und Gasversorgung, vom Schmelzen von Schnee, um etwas trinken zu können, von dauernden Granateneinschlägen, während sie die fünfjährige Tochter mit ihrem eigenen Körper schützt.