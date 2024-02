Die Invasion ist ja über uns alle unerwartet hereingebrochen. Und da, denke ich, haben wir alle alles Mögliche getan, um schnell zu helfen - in der Ukraine wie auch in Polen und in Österreich. Dabei haben uns die Spenderinnen und Spender in Österreich großartig und schnell unterstützt, denn die Hilfe in der Ukraine können wir nur mit Spendengeldern leisten. Nur weil die Spenderinnen und Spender so schnell so viel Geld locker gemacht haben, nämlich neun Millionen, war die größte Nothilfe, die wir jemals organisiert haben, möglich. Und das hat eine große Wichtigkeit für uns. Wir haben alle miterlebt, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer vor zwei Jahren mit nichts als ihrer Kleidung am Leib in Österreich angekommen sind. Und daher war es uns ein Riesenbedürfnis, unseren Beitrag zu leisten, sowohl in Österreich als auch in der Ukraine.

Was wird am meisten gebraucht, woran fehlt es besonders?

Es war sehr schnell die Bereitschaft da, zu unterstützen. Wie es bei vielen Ereignissen ist, ebbt dann mit der Zeit die Aufmerksamkeit und damit die Spendenbereitschaft ab, weil es dann nicht mehr so die Akuthilfe benötigt. Die wäre aber verpufft, wenn wir nicht bei der Stabilisierung, der Integration, dem Fuß fassen der geflohenen Familien dranbleiben. Da braucht es jetzt einen langen Atem, denn es ist schwieriger, dafür Spenden zu lukrieren. Diese Ermüdungserscheinungen kennen wir auch von anderen Brennpunkten auf der Welt, irgendwann kann man das gar nicht mehr hören. Aber die Not ist deshalb nicht geringer.

Der Wiener Hauptbahnhof fungierte in den ersten Wochen des Kriegs in der Ukraine als zentrale Hilfs-Drehscheibe

Das klappt unglaublich gut. Es ist total schön zu sehen, was sich da entwickelt und wie groß die Bereitschaft ist. Kinder tun sich sowieso oft leicht, miteinander in Kontakt zu treten. Aber auch die Mütter – es sind ja vor allem Mütter mit Kindern gekommen - nutzen das sehr stark, um sich miteinander auszutauschen. Das erleichtert schon Vieles, wenn man sieht: Nicht nur ich habe ein bestimmtes Problem, sondern auch andere. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Und vor allem im Osten leisten wir Community Building, vernetzen also ukrainische mit österreichischen Familien, um das Andocken zu erleichtern. Da wird etwa gemeinsam gebastelt oder auch gekocht. Und in dieser Leichtigkeit finden dann auch unterschiedliche Beratungen statt.

Dann haben wir Kinder dauerhaft aufgenommen. Die meisten in Tirol, da haben wir zwei Gruppen mit je 50 Kindern und zwei Betreuerinnen aus ukrainischen Großheimen aufgenommen. Weitere 100 bis 150 Kinder – das schwankt – haben wir verstreut in unseren Kinderdörfern und Wohngruppen aufgenommen, wo sie gemeinsam mit den österreichischen Kindern leben.

Anders als in Österreich fußt das System in der Ukraine sehr stark auf dem Pflegeelternsystem. Und SOS Ukraine unterstützt die Pflegeeltern mit Angeboten wie psychologischer Hilfe, Traumabewältigung oder logopädischer Unterstützung. Man muss bedenken, SOS Ukraine ist erst 2003 entstanden. Daher haben sie schon das moderne, gut gelernte und gewachsene Pflegeelternsystem genützt, um darauf aufzubauen. SOS Österreich ist vor 75 Jahren als familienähnliche Unterbringungsmöglichkeit für verlassene Kinder entstanden. Wobei sich natürlich auch das System in Österreich weiterentwickelt hat und jetzt ganz anders aussieht als damals.

Was uns verbindet und was ja auch der Kern unserer Arbeit ist, ist, dass die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen. Auch das Konzept des familienähnlichen Aufwachsens verbindet uns. Das kann aber in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich aussehen.

Abgesehen von der Nothilfe: Ist das Angebot, sind die Schwerpunkte in Österreich mit denen in der Ukraine vergleichbar?

Wie?

Es muss nicht immer ein SOS-Kinderdorf sein, in dem die Kinder aufwachsen. Stattdessen unterstützen wir Familien in Krisensituationen mit mobilen Teams in deren Heim, damit sie nicht auseinanderbrechen und die Kinder dort ein liebevolles Zuhause haben. Das ist dieses familienstärkende Arbeiten, das in Österreich über die Jahrzehnte auch sehr stark gewachsen ist. Teilweise ziehen Familien aber auch für einige Zeit in ein Kinderdorf oder in eine von SOS-Kinderdorf finanzierte Wohnung, um dort Stabilisierung zu erleben und nach einiger Zeit wieder auszuziehen und als selbstständige Familie wieder ein gutes Familienleben zu führen.

Konnten Sie aus der Ukraine etwas für Ihre Arbeit in Österreich mitnehmen?

Was mich sehr beeindruckt hat und wovon wir sicher lernen können, ist die unglaublich hohe Flexibilität und schnelle Anpassung der Unterstützungsarten und -formen an das, was gerade gebraucht wird.

Hinweis: Das Interview wurde auf einer Ukraine-Reise auf Einladung von SOS-Kinderdorf geführt. Projektinformation unter sos-kinderdorf.at/ukraine. Spendenkonto: IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240, BIC: BTVAAT22, Kennwort: Ukraine.