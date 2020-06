Krim: Ukraine ordnet Truppenabzug an

Russlands neue Landkarte soll laut Angaben der Moskauer Universität für Kartografie schon sehr bald fertig sein. Auf dieser Karte wird dann auch die Krim als Teil Russlands ausgewiesen sein, jene Halbinsel, die völkerrechtlich nach wie vor zur Ukraine gehört. Kiew hat dies offenbar auch resignierend akzeptiert: Die ukrainischen Truppen auf der Krim sollen sich nach Worten des Übergangspräsidenten Alexander Turtschinow von der Halbinsel zurückziehen. Dies habe das Verteidigungsministerium angeordnet.

Während dort die Angliederung an die Russische Föderation rasch vorangetrieben wird, wachsen in Kiew wie in Westeuropa die Sorgen davor, dass Russlands Kartografen bald noch weitere Aufträge aus dem Kreml erhalten könnten. Der Chef der alliierten Streitkräfte in Europa, US-Luftwaffengeneral Philip Breedlove, sagte am Sonntag in Brüssel, die Ansammlung russischer Truppen entlang der ukrainischen Landgrenze zu Russland sei so zahlreich und die Truppen so einsatzbereit, dass sie auch eine Bedrohung für Moldawien darstellen könnten. " Russland verhält sich eher wie ein Gegner, denn als Partner", so Breedlove. Der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates Andrij Parubij sprach von einer akuten Bedrohung, die Truppen seien "jederzeit zu einem Angriff bereit". Das Ziel des russischen Staatschefs Wladimir Putin sei nicht nur die Krim, so Parubij, "sondern die gesamte Ukraine".

Dass sich massive russische Verbände entlang der Grenze zur Ukraine sammeln, bestätigen auch Augenzeugen vor Ort. Ganze bis vor Kurzem verschlafene Dörfer auf der russischen Seite der Grenze seien von Militäreinheiten quasi besetzt worden. Russlands Verteidigungsministerium aber bestreitet, Truppen an der Grenze zur Ukraine zu sammeln. Man halte sich an alle Vereinbarungen, und vor allem die USA seien in der derzeitigen Lage aufgerufen, die militärischen Aktivitäten russischer Truppen "objektiv" zu betrachten, so Vizeverteidigungsminister Anatoli Antonow.