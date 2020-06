Sanktionen treffen jetzt Putins Freunde

Die Ukraine fordert Energielieferungen aus der EU. Es sei dringend, dass Energie "in umgekehrter Richtung" fließe, da Russland seine Verträge verletze und den Gaspreis verdoppele, sagte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Russland hat am Freitag der Ukraine einen weiteren Nachlass auf den Preis für Erdgas gestrichen. Grundlage des seit 2010 gewährten Rabatts von 100 Dollar (72,66 Euro) je 1000 Kubikmeter sei die Nutzung eines Marinestützpunkts auf der Krim gewesen, sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Nach dem Referendum vom Sonntag sei die russische Schwarzmeerflotte de jure nicht mehr in der Ukraine, sondern in Russland stationiert. Daher existiere der Rabatt nicht mehr.

Den Preisnachlass hatten der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew und der damalige pro-russische ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch vereinbart, als der Vertrag für die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim verlängert worden war.

Moskau hatte der Ukraine bereits Anfang März einen Rabatt gestrichen. Die von der Pleite bedrohte Ukraine muss nun 480 Dollar (348 Euro) pro tausend Kubikmeter russisches Erdgas bezahlen – einen der höchsten Preise in ganz Europa.

Der ukrainische Regierungschef sprach von einer Strafe für den "proeuropäischen Weg" des Landes. "Es ist wichtig, dass wir alle mit einer Stimme sprechen, damit wir niemandem erlauben – auch nicht Russland – Energie als eine neue Atomwaffe zu benutzen", sagte er.

Die EU arbeitet an sogenannten "Reverse Flow"-Mechanismen, die beispielsweise die Lieferung von Gas aus der Slowakei in die Ukraine erlauben würden.