Ukraine: Oligarchen-Marionette oder Eliten-Schreck?

Poroschenkos Zeit an der Spitze des ukrainischen Staates ist vorbei. Am Montag übernahm der Neue das Amt: Wolodymyr Selenskyj, einst Schauspieler, jetzt Staatsmann. Einer ohne Hausmacht im Parlament.

In seiner ersten Amtshandlung tat Selenskyj denn auch das, was zu erwarten war: Er löste das Parlament auf, legte der Regierung den Rücktritt nahe und verkündete Neuwahlen. Ihm zufolge sollen die schon in zwei Monaten stattfinden, und nicht erst wie geplant im Oktober. Was er dringend braucht, um regieren zu können, ist eine Mehrheit im Parlament und einen Regierungschef. Im Gespräch ist Julia Timoschenko.

Dabei aber sind die Augen derzeit vor allem auf Selenskyjs Rückendecker gerichtet: Ihor Kolomoisky. Auf der Liste der reichsten Ukrainer steht Kolomoisky auf Platz drei. Seit 2017 war er aber nicht mehr im Land, lebte erst in der Schweiz, später in Israel. Vergangenen Donnerstag kehrte Kolomoisky schließlich in die Ukraine zurück. Und damit stellt sich die Frage: Wird der Oligarch zum eigentlichen Regenten? Denn er gilt als engster Wahlhelfer und Financier Selenskyjs.