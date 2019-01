Kreuz, Bund, Riss - die Spaltung der Orthodoxie

Es waren Kirchenmänner, die den Demonstranten am Maidan in Kiew während der Revolution vor fünf Jahren den Segen gaben. Es waren Kirchen und Klöster, die später im Laufe der Revolution zu Lazaretten wurden, als die Proteste eskalierten. Und zuletzt waren es Kirchenmänner, die auf dem Maidan aufgereihte Leichen von Revolutionären segneten, nachdem Scharfschützen in die Menge gefeuert hatten.

Zugleich waren es aber auch ukrainische Kirchenmänner, die zum landesweiten Synchron-Stoßgebet gegen die pro-europäische Revolte riefen. Und es waren Kirchenmänner, die ihre Gotteshäuser zu Bollwerken der „Russkij Mir“, der Russischen Welt machten.

Da die Ukrainisch Orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats, da die Ukrainisch Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats. Was sie eint: bittere Rivalität.

Es ist ein Machtkampf, der mit heutigem Tag zumindest formell beendet wird. Das Kiewer Patriarchat wird heute die Eigenständigkeit erhalten. So quasi als Geschenk zum Orthodoxen Weihnachtsfest am morgigen Sonntag. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ist dazu eigens mit dem Mitte Dezember gewählten neuen Kirchenoberhaupt des Kiewer Patriarchats, Metropolit Epifanij, nach Istanbul gereist, um dort offiziell vom Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel (so etwas wie der Dachverband der Orthodoxen Kirchen) die Autokephalie genannte Eigenständigkeit verliehen zu bekommen. Am Samstag werden die Dokumente unterzeichnet. Am Sonntag werden sie im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten offiziell überreicht.