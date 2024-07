Milliardenschwerer ukrainischer Oligarch vor Strafverfolgung nach Wien geflohen

"Der Oligarch ist am 24. Juni 2024 in Begleitung eines nahen Verwandten mit dem Zug 'Kiew-Chełm' (nach Polen, Anm.) ausgereist, obwohl er laut ukrainischen Datenbanken die Grenze nicht überquerte", hieß es in einer Presseausendung des DBR.

Interview: "Bin nach Wien geflogen, weiß aber nicht, wo ich leben werde"

Nach einem Aufenthalt in Großbritannien, wo der 62-jährige Unternehmer seine kranke Mutter besuchte, reiste er laut eigenen Angaben am Dienstag nach Wien weiter: "Ich bin heute nach Wien geflogen, weiß aber nicht, wo ich leben werde", sagte Boholjubow in einem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Telefoninterview mit der "Ukrajinska Prawda".

Er dementierte mit einem falschen Pass ausgereist zu sein, berichtete aber, dass er bereits 2023 Probleme mit der Ausreise gehabt habe: Bei einem versuchten Grenzübertritt sei ihm sein Reisepass entzogen und vernichtet worden, bei einem weiteren Versuch im vergangenen Jahr habe es nach anfänglichen Problemen dann doch noch geklappt.

Laut "Ukrajinska Prawda" hatte damals der Chef des ukrainischen Grenzschutzes in Kiew höchstpersönlich für den Oligarchen interveniert.

Wer ist Hennadij Boholjubow?

Beim laut Forbes rund eine Milliarde US-Dollar schweren Boholjubow handelt es sich um einen langjährigen Mitstreiter des ehemals äußerst einflussreichen Oligarchen Ihor Kolomojskyj, dessen Fernsehsender "1+1" bei der Wahl von Wolodimir Selenskij zum Präsidenten eine wichtige Rolle gespielt hatte.