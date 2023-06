NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt vor Scheinfrieden in der Ukraine

Mehrjähriges Hilfspaket für Ukraine geplant

Stoltenberg kündigte an, dass die Allianz bei ihrem Gipfeltreffen in Vilnius im Juli ein mehrjähriges Hilfspaket verabschieden werde, das die Ukraine an NATO-Standards heranführen soll. Außerdem sollen die politischen Verbindungen intensiviert werden. "Das wird die Ukraine näher an die NATO bringen", sagte Stoltenberg.

Unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin am Montag und Dienstag lobte der NATO-Chef zudem die Nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands, mit der die Berliner Bundesregierung ihr außen- und sicherheitspolitisches Handeln verorten will.

"Deutschlands erstmalige Nationale Sicherheitsstrategie ist ein wichtiges Dokument und ein Beweis für die Zeitenwende", sagte Stoltenberg. "Ich begrüße Deutschlands klares Bekenntnis, die Ziele der NATO bei den Verteidigungsausgaben und den Fähigkeiten zu erfüllen und eine der stärksten bewaffneten Streitkräfte in Europa aufzubauen."