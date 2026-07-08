In Hotel gelockt und vergiftet: Moskau warb Mädchen für Tötung von Soldaten an

Der russische Geheimdienst soll in der ostukrainischen Stadt Charkiw zwei Mädchen angeworben haben, um einen Nationalgardisten zu töten. „Leider werden sogar Kinder rekrutiert, um besonders schwere Verbrechen zu verüben“, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft von Charkiw, Juri Papuscha, nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform am Mittwoch. „Unter dem Vorwand, Zeit miteinander zu verbringen“ hätten die Mädchen den Mann in ein Hotelzimmer gelockt, wo sie ihn vergifteten.

Ein russischer Führungsoffizier habe den Vorgang mittels Videoverbindung beobachtet und den Mädchen auch den Befehl erteilt, den Soldaten zu erwürgen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann aber bereits tot gewesen, weil er einen Giftcocktail getrunken hatte. Eines der Mädchen habe ein Plastiksackerl über den Kopf des toten Mannes gegeben und ihn mit einem Polster niedergedrückt, um ihn zu ersticken.