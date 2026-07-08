Trump will Ukraine Herstellung von Patriot-Raketen erlauben

US-Präsident Donald Trump will der Ukraine eine Lizenz zur Herstellung von Patriot-Abwehrraketen erteilen. „Wir haben das Unternehmen noch nicht darüber informiert, aber das wird schon gut gehen“, sagte Trump am Mittwoch vor einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Rande des NATO-Gipfels in Ankara. „Das ist ziemlich cool“. Patriot-Raketen spielen eine zentrale Rolle in den Bemühungen der Ukraine, den russischen Raketenkrieg zu unterbinden.

Für Selenskij ist diese Aussicht ein großer Erfolg. Einzig US-amerikanische Flugabwehrsysteme des Typs Patriot sind nach ukrainischen Angaben in der Lage, von Russland eingesetzte ballistische Raketen abzuwehren. Der ukrainische Präsident warb angesichts der verheerenden russischen Angriffe seit Wochen für eine eigene Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen. Ungeklärt sind jedoch Fragen zur Finanzierung des Baus einer Produktionsstätte und in welcher Zeit eine Fertigung auf die Beine gestellt werden könnte. Für Russland wäre der Standort auch ein Ziel für Angriffe. Bisher wird die Ukraine von europäischen NATO-Staaten mit Patriot-Systemen beliefert. Deutschland gehört zu den wichtigsten Lieferanten.