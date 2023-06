Ukraine meldet kleinere Geländegewinne

Die Ukraine hat am Mittwoch kleinere Geländegewinne im Rahmen ihrer Gegenoffensive gemeldet. Die Kämpfe seien "extrem heftig", erklärte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram. Die ukrainische Soldaten hätten im Laufe des Tages bis zu 500 Meter in den Gebieten nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten zurückerobert. Im Süden in Richtung der Stadt Saporischschja seien es um die 300 Meter. Sie beklagte jedoch eine Luftüberlegenheit der russischen Truppen.

➤ Mehr lesen: Hat die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive eine Chance?

Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden, eine russische Stellungnahme lag nicht vor. Maliar beschrieb später im ukrainischen Fernsehen die Verluste ihrer Truppen als deutlich niedriger als die der russischen Seite. Dies sei allgemein im Kriegsverlauf der Fall. In den vergangenen Wochen seien im östlichen Frontabschnitt "Chortyzia" 8,7 Mal so viele russische Soldaten gestorben wie ukrainische. Im südlichen Abschnitt "Tawria" betrage der Faktor 5,3. Auch diese Angaben konnten nicht überprüft werden.