Lugansk und Donezk auf Russland-Kurs

Weitaus wortgewaltiger in ihren Ausführungen sind dagegen solche, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Sie feiern "unseren Triumph", wie es einer nennt. Sei es über die "Faschisten in Kiew", wie es viele ausdrücken, über Europa, die USA. Auf die Toilettencontainer neben dem besetzten Regierungsgebäude in Donezk hat einer in fetten Lettern " Europa" geschrieben. Darunter hat einer "... geh in den Arsch" gekritzelt. Und ein Mann in einem ausgebeulten Trainingsanzug sagt mit Häme: "Bei euch im Westen Europas haben die Frauen ja Bärte und Schwänze."

Laut den Separatisten haben in Donezk 89 Prozent für eine Loslösung von der Ukraine votiert. In Lugansk waren es angeblich sogar 96 Prozent. Es war ein Votum ohne Wählerlisten, ohne jegliche Kontrolle der Auszählung, die Initiatoren stellten die Wahlkommission und jeder konnte so oft abstimmen wie er wollte. Wladimir Putin, Russlands Präsident, erkannte das Referendum am Montag wenn auch nicht ausdrücklich, so doch prinzipiell an. Er nannte das Votum laut einem Sprecher einen Ausdruck des Volkswillens, der respektiert werden müsse. Es gehe darum, das Ergebnis in "zivilisierter Art und Weise ohne Gewalt und durch einen Dialog" umzusetzen.

In Kiew schäumt man derweil. Übergangspräsident Alexander Turtschinow sprach von einer Farce. Das Referendum sei in keiner Weise rechtlich bindend. Morgen, Mittwoch, soll jedenfalls ein Treffen zwischen Vertretern der Ostukraine und der ukrainischen Regierung in Kiew stattfinden, wo über eine friedliche Beilegung der Krise beraten werden soll.