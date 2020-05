EU legt schärfere Sanktionen auf Eis

Den "Bremsern" um Finnland steht in der Sanktionen-Frage Deutschland gegenüber, das weiter Druck auf Russland ausüben will: Der Westen müsse darauf reagieren, dass Russland direkt in seinem Nachbarland eingreife, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag im RBB-Radio: "Und was ist die Möglichkeit zu reagieren? Das sind Sanktionen." Erst wenn Moskau sich an der Umsetzung des Friedensplans beteilige, könne man über die Aufhebung von Sanktionen reden, so Merkel: "Wir wollen jetzt Taten sehen."

Mit dem Kompromiss, der nach einer Sondersitzung der EU-Botschafter Montagabend gefunden wurde, sind die schärferen Sanktionen aber vorerst auf Eis gelegt: Zwar haben alle Regierungen zugestimmt – doch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Union, die die Maßnahmen wirksam werden lasst, ist verschoben. Heute, Mittwoch, sollen die Botschafter erneut beraten und auch die Lage in der Ostukraine "neu bewerten". In Diplomatenkreisen heißt es, die neuen Sanktionen könnten ab Freitag in Kraft treten – oder noch einmal überarbeitet werden.