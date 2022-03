Ukraine: Kriegsschäden von mehr als einer halben Billion Dollar

Die Ukraine beklagt wegen der russischen Invasion bisher Schäden von mehr als einer halben Billion Dollar. Der Krieg habe das Land bereits 564,9 Milliarden Dollar (515 Mrd. Euro) an Schäden an der Infrastruktur, verlorenem Wirtschaftswachstum und anderen Faktoren gekostet, sagte Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko am Montag.

Durch die Kämpfe seien 8.000 Kilometer an Straßen beschädigt oder zerstört worden, hinzu kämen noch zehn Millionen Quadratmeter Wohnfläche.