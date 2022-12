Angst vor Tod: Russische Rekruten frieren kostenlos Sperma ein

Die im Rahmen der Teilmobilmachung in den Ukraine-Krieg geschickten Russen können nach Angaben eines Insiders ihr Sperma kostenlos einfrieren lassen. Das russische Gesundheitsministerium ermögliche "die kostenlose Konservierung und Aufbewahrung von Keimzellen (Sperma) von BĂŒrgern, die fĂŒr die Teilnahme an der militĂ€rischen Spezialoperation mobilisiert wurden, durch die Finanzierung aus Haushaltsmitteln", sagte der Leiter der russischen Anwaltsvereinigung, Igor Trunow.

Sorge, im Krieg zu sterben

In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die Nachfrage nach Spermabanken bei Russen im Zuge der Mobilmachung deutlich zugenommen hat. Der Grund sei, dass MÀnner, die in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine fallen könnten, zumindest auf diese Weise ihren Nachwuchs sichern wollten. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom Herbst sind bisher rund 6.000 russische Soldaten ums Leben gekommen. Die Ukraine hat die russischen Verluste erst am Mittwoch auf mehr als 100.000 Soldaten geschÀtzt.