Russischer Angriff auf Zivilisten: Schallenberg bestellt russischen Botschafter ein

Schallenberg bestellt russischen Botschafter ein

Als Reaktion auf den Angriff auf Hrosa wurde der russische Botschafter in Österreich, Dmitri Ljubinski, ins Wiener Außenministerium zitiert worden. Generalsekretär Nikolaus Marschik habe am Freitagvormittag ein Gespräch mit ihm geführt, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

"Mit diesem brutalen Angriff auf zivile Ziele bricht die Russische Föderation zum wiederholten Mal das humanitäre Völkerrecht. Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür wird sich Österreich im Verbund mit anderen Partnern weiterhin einsetzen", betonte das österreichische Außenministerium.