Massive russische Luftangriffe in der Nacht auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Russland habe "Kiew erneut aus der Luft angegriffen", schrieb der Chef der Zivil- und MilitÀrverwaltung von Kiew, Serhij Popko, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Der Luftalarm in der Stadt habe mehr als drei Stunden gedauert. "Der Angriff war massiv", erklÀrte Popko weiter weiter. Russland greife "in mehreren Wellen" an, mit Pausen zwischen den Drohnenattacken.

