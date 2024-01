Neues Jahr beginnt mit russischen Luftangriffen und Beschuss

Mit massiven Luftangriffen und Artilleriebeschuss hat das neue Jahr in der Ukraine begonnen. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gab es in der Nacht russischen Beschuss auf die Schwarzmeerstädte Odessa und Mykolajiw. In Odessa starb Gouverneur Oleg Kiper zufolge ein Mensch. Die russischen Besatzer in den ostukrainischen Städten Donezk und Horliwka berichteten indes von massivem Artilleriebeschuss, bei dem vier Menschen ums Leben gekommen seien.

Laut Kiper wurden in der Hafenstadt mehrere Gebäude seien von Teilen "abgeschossener Drohnen" getroffen. In Wohnhäusern in verschiedenen Teilen der Stadt seien Feuer ausgebrochen. Es habe auch drei Verletzte gegeben. In Donezk sprach der von Russland eingesetzte Regionalverwalter Denis Puschilin von vier Toten und 13 Verletzten. Ukrainische Medien berichteten auch von Explosionen über Kiew, Cherson und Charkiw. Für Unruhe sorgen auch Explosionen von Silvesterraketen und Böllern, obwohl diese zu Kriegszeiten eigentlich verboten sind.