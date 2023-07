Kampf um Bachmut: Russland hat kaum Reserven

Auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) aus Washington schrieb in seinem jüngsten Bericht, dass die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive beachtliche Fortschritte in Bachmut gemacht hätten. Sie setzten außerdem ihre Operationen an mindestens drei weiteren Frontabschnitten fort, hieß es.

Filmaufnahmen zeigten, dass die Ukrainer bedeutende taktische Gewinne nahe des Dorfes Jahidne zwei Kilometer nördlich Bachmuts erzielt hätten. Zudem habe der ukrainische Generalstab berichtet, dass die ukrainischen Kräfte offensive Operationen nördlich und südlich Bachmuts führten.