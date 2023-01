Ukraine: Drohnenangriffe in der Silvesternacht

Die Ukraine ist begleitet von russischen Luftangriffen ins neue Jahr gegangen. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Sonntag mit, es seien 45 Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Shahed-136 abgeschossen worden.

"Es ist nicht gelungen, den Ukrainern das Fest zu verderben", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte.



Kiews B√ľrgermeister Vitali Klitschko geht von weiteren russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt aus. ‚ÄěRussland mobilisiert weitere Kr√§fte, wir rechnen damit, dass bis zu 300.000 Soldaten einen erneuten Angriff auf unser Land starten‚Äú, schrieb er in einem Gastbeitrag f√ľr die Bild am Sonntag.