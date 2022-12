Cherson nach russischem Bombardement ohne Strom

"Der Angriff auf ein anderes Land ist dann eine Straftat, wenn er grundlos stattfindet und das angegriffene Land nachweislich Widerstand leistet. DafĂŒr sammeln wir Beweise." Der Völkermord zeige sich unter anderem in der Art der KriegsfĂŒhrung, wie die Angriffe auf die Infrastruktur, die EntfĂŒhrung von Waisenkindern oder die flĂ€chendeckende Bombardierung von StĂ€dten wie Mariupol, erlĂ€utert Maljuska.

FĂŒr all das sei der russische PrĂ€sident Wladimir Putin verantwortlich „und somit muss ihm der Prozess gemacht werden“. Da weder die Ukraine noch Russland Teil des Internationalen Strafgerichtshofes sind, strebt Maljuska ein Sondertribunal an. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, ein neues System zu etablieren, in dem Putin zur Verantwortung gezogen werden kann. DafĂŒr bitten wir die internationale Staatengemeinschaft, ein Sondertribunal einzurichten.“