Merkel beendet Putins Schonzeit

Vier Stunden sprach Kanzlerin Merkel in der Nacht zum Sonntag mit Russlands Präsident Putin in dessen Hotel im australischen Brisbane. Zuerst lange unter vier Augen ohne Berater. Später zog sie den neuen Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, den er ebenfalls schon lange kennt, hinzu. Was gesprochen wurde, will Merkel nicht sagen: "Es war vertraulich."

Ihre Umgebung sendet aber diese Signale: Merkels über 30 Telefonate seit der Besetzung der Krim und mehrere Treffen mit ihm, zuletzt in Mailand, seien trotz seiner Versprechungen und Vereinbarungen "für die Katz’ gewesen". Etwa die zur Überwachung des Waffenstillstandes in der Ostukraine durch die OSZE. Die störten die prorussischen Separatisten weiter.

Schlimmer noch: Putin habe nicht nur direkt in der Ukraine auf Expansion des russischen Einflusses bis hin zu Gebietsannexionen geschaltet, sondern versuche auch den Balkan zu destabilisieren. In Berlin kursiert seit September ein "geheimes" Papier des Außenministeriums, in dem es besorgt die Versuche Russlands analysiert, Serbien mittels militärischer Zusammenarbeit und Erdgaslieferungen stärker an sich zu binden. In dem Sinne zitierte auch der Spiegel zuletzt den CDU-Europa-Politiker Elmar Brok und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt ( CSU), der in Bosnien-Herzegowina verstärkte russische Einflussnahme gegen die EU wittert.