Generalmajor Serhij Gorjatschow, Stabschef der 35. Armee der russischen Streitkräfte, ist in Saporischschja gestorben. Dies berichtete der russische Militärkorrespondent Jurij Konjonok. Seinen Angaben zufolge starb Gorjatschow an den Folgen eines ukrainischen Raketenangriffs.

Der Militärkorrespondent veröffentlichte ein Foto von Gorjatschow (in der Uniform eines Oberst) und schrieb in seinem Telegramm-Kanal, dass der Generalmajor "Leiter des russischen Kontingents in Transnistrien war, den 201. Militärstützpunkt in Tadschikistan sowie das Ausbildungszentrum in Chabarowsk befehligte. Nachdem er als Kommandeur der 5. separaten Panzerbrigade in die SAF eingetreten war, "stieg" er zum stellvertretenden Kommandeur der 35. kombinierten Waffenarmee (im Rang eines Generalmajors) auf und wurde zum Stabschef der Armee ernannt.

