Ukraine fordert Russlands Ausschluss aus UN-Sicherheitsrat

Die Ukraine hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden des Landes als „größte menschengemachte Katastrophe seit Jahrzehnten“ eingestuft. Hunderttausende bekämen in den kommenden Jahren die negativen Folgen zu spüren, warnte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Dienstag in Kiew.

Er bezeichnete Russland als „Terrorstaat“, der seinen Angriffskrieg auf eine neue Stufe stelle. „Heute ist Russland eine globale Bedrohung.“ Das Land müsse seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat verlieren. Russland gehört dort zu den fünf Vetomächten.