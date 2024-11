Ukraine: Explosionen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Anrainern zufolge am frühen Sonntagmorgen Explosionen zu hören gewesen. Aus Wohnhäusern sei Rauch aufgestiegen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Für Kiew, seine Umgebung sowie den größten Teil der Ostukraine habe die meiste Zeit der Nacht eine Warnung vor Luftangriffen gegolten, erklärte das ukrainische Militär in den sozialen Medien.