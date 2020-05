EU überlegt WM-Boykott

Bis Ende der Woche will die EU schärfere Sanktionen gegen Russland beschließen, die vor allem den Finanzsektor treffen sollen. Doch in hohen Kreisen wird offenbar schon weitergedacht: Auch ein Boykott der Fußball-WM 2018 in Russland soll auf der Liste mit möglichen Maßnahmen stehen, die zwischen Brüssel und den EU-Hauptstädten kursiert, berichtet die spanische Zeitung El Pais.

Angesichts Russlands Intervention in der Ukraine hatte es zuletzt von mehreren Seiten Forderungen gegeben, das WM-Turnier in vier Jahren zu boykottieren oder gleich neu zu vergeben.

Beim Weltfußballverband hält man von derlei Plänen wenig: "Wir stellen die WM in Russland nicht infrage", sagt FIFA-Präsident Joseph Blatter. Ein Boykott habe "noch nie etwas gebracht".

In Berlin hieß es am Mittwoch, ein EU-Boykott der Fußball-WM stehe nicht zur Debatte – jedenfalls vorerst. Das deckt sich mit dem, was in Brüsseler Diplomatenkreisen zu hören ist: Ein WM-Boykott sei grundsätzlich Thema, werde aber keinesfalls in der nächsten Sanktionen-Runde beschlossen werden.

Vorerst wird weiter an "klassischen" Wirtschaftssanktionen gearbeitet: Die EU-Kommission hat den Mitgliedsstaaten am Mittwoch neue Vorschläge unterbreitet, die 28 Botschafter sollen bis zum Wochenende einen Beschluss vorbereiten.

Das neue Sanktionenpaket könnte ein Verbot von russischen Anleihen-Käufen, schärfere Beschränkungen beim Export von zivil-militärischen Gütern sowie einen Lieferstopp für Spezialgeräte zur Energieförderung umfassen.