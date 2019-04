Ukraine: Ein neuer Präsident ohne Hausmacht

Fazit: Um seine Wahlversprechen (ein Ende des Krieges, ein Ende der Armut, ein Ende der Korruption, höhere Sozialleistungen, bessere Straßen, niedrigere Gaspreise., etc.) in Gesetzte zu gießen, braucht er eine Mehrheit in der Rada, dem Parlament zwei Straßen weiter.

Das hat auch ein Sprecher Selenskyjs gleich am Montag in einem TV-Interview eingestanden: Nämlich, dass Gaspreise, anti-Korruptionsgesetzgebung, Straßenbau, Sozialleistungen und dergleichen ja eigentlich Sache der Regierung und nicht des Präsidenten seien und Selenskyj was das angehe wenig machen könne.

Tatsächlich ist sein Spielraum aber noch weiter eingeengt, hängt das Land doch am Tropf internationaler Geldgeber. Und die haben Zahlungen an Reformen geknüpft. Vor allem geht es da um die Justiz und den Kampf gegen Korruption aber auch um Marktreformen. An Reformen in diesen Bereichen hängt damit nicht weniger als die finanzielle Stabilität des Landes.