Ukraine-Wahl: „Morgen haben wir Kopfweh“

„ Poroschenko war immer ein Kompromiss.“ So formuliert es Pablo, Mitte 30, Start-up-Gründer, Sympathisant der Revolution. Er nennt Selenskyj den „ukrainischen Trump“. Seine Freundin spricht von „ Wahlen ohne Auswahl“. Zu Poroschenko verzieht sie den Mund. Und Selenski? Sie mimt Ekel.

Anna, Malerin, Grafikerin, Aktionskünstlerin, hat inzwischen ordentlich einen sitzen – und ein anderes Thema: ihre Skulptur. Ein riesiger schwimmender Cupcake, den sie des nächtens heimlich in einem Teich in einem Park Kiews zu Wasser lassen wollte. Das Projekt scheiterte. Aber nicht an den Behörden. Denn die lassen nach wie vor im Zweifel eher gewähren. Zu groß ist in den Reihen der Beamtenschaft die Angst davor, einen Skandal loszutreten. Und vor allem, so sagt Anna: „Es gibt kein Antragsformular für schwimmende Cupcakes – und auch keines für am Ufer abgestellte riesige, potenziell schwimmende Cupcakes.“

Und so steht er da, der Cupcake, hinter einem Schuppen am Teich. Von der Sonne ausgebleicht und eher an einen blassen Hundehaufen erinnernd. Seit zwei Jahren.