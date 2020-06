Ukraine droht der Bankrott: Timoschenko sieht sich als Gewinn

Jetzt ist es also offiziell. Julia Timoschenko will die Ukraine regieren. Am Donnerstag gab die Veteranin der ukrainischen Politik ihre Kandidatur bei den bevorstehenden Präsidentenwahlen am 25. Mai bekannt. Nach zwei Amtsperioden als Premierministerin will sie jetzt also Staatschefin werden. Laut Umfragen wird sie das Rennen nicht machen. Sie liegt zusammen mit Vitali Klitschko weit abgeschlagen hinter Petro Poroshenko.

Wen das Land an der Spize braucht, ist nicht klar. Klar ist dagegen: 20 Milliarden Euro werden benötigt, um einen bevorstehenden Bankrott abzuwenden. Das gab Regierungschef Arseni Jazenjuk am Donnerstag bekannt. Das Land stehe am "Rande des finanziellen und wirtschaftlichen Bankrotts".

Um Bedingungen für einen Kredit des Internationalen Währungsfonds ( IWF) zu erfüllen, werde der ukrainische Staat 24.000 seiner 249.000 Angestellten entlassen müssen. Zudem sollen Sonderrenten für Staatsanwälte, Richter und Polizeibeamte gestrichen werden. Das bei zugleich steigenden Preisen und hoher Inflation. Der staatliche Gas-Versorger Naftogaz kündigte eine Preissteigerung von 50 Prozent für Privatkunden an. Auch das ist eine Bedingung des IWF.

Es geht um Kredite in der Höhe von 14 bis 18 Milliarden Dollar über die kommenden zwei Jahre. Hinzu kommen Kredite aus Japan, den USA und seitens der EU. Alles zusammen 27 Milliarden Dollar – das entspricht knapp 20 Milliarden Euro.

Die ukrainische Landeswährung Griwna war in den vergangenen Wochen um 50 Prozent gegenüber dem Euro und dem Dollar verfallen. Das bringt Kreditnehmer in schwere Nöte. Hinzukommt eine dramatische Wirtschatfsflaute, die vor allem viele klein und Mittelunternehmer stöhnen lässt. Und hinzukommen auch Tausende Flüchtlinge, die von der Krim aufs Festland kommen. 3000 sind es bisher laut offiziellen Schätzungen. Aber alleine seitens der Krim-Tataren heißt es, bisher seien 5000 Angehörige der muslimischen Volksgruppe von der Krim geflohen. Noch kommen lokale Initiativen für Verpflegung und Unterkunft auf.

Auf der Krim geht derweil die Aufteilung "verstaatlichter" – also praktisch vom ukrainischen Staat entwendeter – Vermögenswerte und Güter weiter. Zugleich zeichnet sich ab, welche Zukunft Moskau für die Krim vor Augen hat. Während russische Banken mit einem massiven Kapitalabfluss kämpfen, werden in Moskau mehrere Szenarien durchgespielt. Erwogen wird anscheinend die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone mit weitreichenden Steuererleichterungen.

Die Führung der Krim hat anscheinend weiterreichende Pläne: Laut Regierungschef Sergej Aksjonow soll die Krim zu Russlands Las Vegas werden – in Russland gilt ja seit 2009 ein generelles Verbot von Glücksspiel. Über Sonderzonen war bereits damals laut nachgedacht worden.

Die wirtschaftlichen Probleme der Krim jedenfalls könnten zu einem Problem für Russland werden. Nicht zuletzt war die pro-russische Stimmung auf der Halbinsel durch die Hoffnung auf große russische Investitionen beflügelt worden.