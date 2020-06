Obama: "Russland steht alleine da"

Das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Krim sei "durchaus verständlich", die vom Westen beschlossenen Sanktionen seien "dummes Zeug": Das sagt der deutsche Alt-Kanzler Helmut Schmidt, der sich gerade zu einer prominent besetzten Konferenz von Elder Statesmen in Wien aufhält, in einem Interview mit der deutschen Wochenzeitung Die Zeit.

Für Schmidt ist die Situation in der Ukraine "brandgefährlich, weil der Westen sich furchtbar aufregt". Das habe eine Aufregung in Russlands öffentlicher Meinung und Politik zur Folge. Eine mögliche Invasion Russlands im Osten der Ukraine hält Schmidt "für denkbar, aber ich halte es für einen Fehler, wenn der Westen so tut, als ob das zwangsläufig der nächste Schritt sei". Das rege möglicherweise nur den russischen Appetit an.

Die Zusammenarbeit mit Russland in der G8 einzustellen, sei falsch. Es wäre gerade jetzt ideal, sich zusammenzusetzen, "jedenfalls dem Frieden bekömmlicher als das Androhen von Sanktionen". Sie hätten vor allem symbolische Bedeutung, "aber sie treffen den Westen genauso wie die Russen". Für die Vorsicht Angela Merkels in der Sanktionen-Frage findet Schmidt Lob.

Helmut Schmidt hat 1983 ein globales Netzwerk von Elder Statesmen, den InterAction Council, in Wien gegründet. Die ehemaligen Staats- und Regierungschefs treffen sich jährlich, am Mittwoch kamen sie auf Einladung von Franz Vranitzky nach Wien.

Die hochrangige Runde, darunter auch Frankreichs Ex-Präsident Valéry Giscard d’Estaing, beschäftigt sich "mit langfristigen Fragen, die von den jeweiligen Regierungen nicht oder zu wenig beachtet werden", erklärt Vranitzky. Diesmal geht es um das Thema: "Interreligiöser Dialog und die globale Ethik in der Entscheidungsfindung".