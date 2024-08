Russland: Ukrainische Drohnen bei Moskau abgeschossen

Die russische Luftwaffe hat in der Nacht elf auf Moskau gerichtete Drohnen abgeschossen. Sie seien über der Region der Hauptstadt unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium auf Telegram mit.

Sobjanin sprach von einem der größten Drohnenangriffe auf Moskau überhaupt. In der Nacht gab es vorübergehend Einschränkungen beim Betrieb von drei Flughäfen der Stadt. Wie die Flugaufsicht auf Telegram mitteilte, galten die Beschränkungen vier Stunden lang bis 06.30 Uhr (Ortszeit) für die Airports Wnukowo, Domodedowo und Schukowski . Am Hauptflughafen Scheremetjewo sei der Betrieb nicht eingeschränkt gewesen.

Nur Anzahl der unschädlichen Flugobjekte

Über den Grenzregionen Brjansk und Belgorod wurden dem Ministerium zufolge 23 beziehungsweise sechs und über der Region Kaluga drei Drohnen abgeschossen. Über der Region Kursk, in die ukrainische Truppen einmarschiert sind, zwei.

Die russischen Behörden melden in der Regel nur die Zahl der Flugobjekte, die sie unschädlich machen konnten, und halten sich zu Schäden an militärischen Einrichtungen bedeckt. In allen Fällen habe es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer oder Zerstörungen gegeben.