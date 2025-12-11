USA schlagen entmilitarisierte Wirtschaftszone in Teilen des Donbass vor

Bei den Verhandlungen zu einer Beilegung des Ukraine-Kriegs sprechen sich die USA nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone in der Ostukraine aus. Laut Selenskij soll die russische Armee nach den Vorstellungen der USA nicht verpflichtet werden, sich aus den Regionen Donezk, Cherson und Saporischschja zurückzuziehen. Es sei aber ein Truppenrückzug aus den Regionen Dnipropetrowsk, Charkiw und Sumy vorgesehen.