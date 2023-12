Ukraine: Abschuss russischer Drohnen, Raketen und Kampfjets

Die meisten Drohnenangriffe in einem Zeitraum von mehr als sechs Stunden gab es nach ukrainischen MilitĂ€rangaben erneut im Raum Odessa am Schwarzen Meer. TrĂŒmmer der abgeschossenen Drohnen verursachten demnach in Odessa SchĂ€den an der Hafen-Infrastruktur und in der Region an einem ungenutzten VerwaltungsgebĂ€ude sowie an LagerrĂ€umen. Die Behörden meldeten zudem Zerstörungen im Raum Cherson und im Gebiet Dnipropetrowsk. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Weihnachten erstmals am 25. Dezember statt 7. JĂ€nner

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor dazu aufgerufen, auch an Weihnachten nicht nachzulassen bei der Landesverteidigung. In der Ukraine wurde erstmals offiziell am 25. Dezember Weihnachten gefeiert, der Feiertag war aber wegen des geltenden Kriegsrechts nicht arbeitsfrei. Viele Ukrainer feiern Weihnachten auch weiter am 7. JĂ€nner wie in Russland nach dem Kalender der russisch-orthodoxen Kirche. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 ĂŒberfallen und fĂŒhrt seither einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

