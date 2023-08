Alle Rechte ab Tag 1: Flüchtlingspolitik anders gedacht

Doch es ist nicht nur die geografische Nähe, die die Menschen die Flucht nach Uganda ergreifen lässt, sondern auch die menschliche Behandlung. Denn Uganda, selbst immer wieder von Konflikten geplagt, betreibt seit den 60er-Jahren eine der progressivsten Flüchtlingspolitiken der Welt.

Möglichkeit zur Selbsterhaltung

Registrierte Geflüchtete genießen umfassende Freiheiten. Vor allem dürfen sie gehen, wohin sie wollen, und arbeiten, was sie wollen. „Sie sind Ugandern gleichgestellt“, erklärt Tophious, „nur in der Politik sind sie nicht erlaubt.“ Das Wahlrecht, aktiv wie passiv, bleibt auch in Uganda den eigenen Staatsbürgern vorbehalten.