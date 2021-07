Über zehntausend Ukrainer feierten EU-Visafreiheit

Ukrainische Bürger können seit Sonntag ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Hunderte Ukrainer feierten die Aufhebung der Reisebeschränkung schon am Samstagabend bei einem Konzert auf dem Europa-Platz in Kiew, am Sonntag überquerten hunderte Menschen ohne Visum die EU-Grenze oder stiegen nur mit ihrem Reisepass in Flugzeuge nach Warschau, Budapest, Frankfurt und andere Städte in der EU.

Mehr als 10.000 Menschen im Stadtzentrum der Hauptstadt Kiew jubelten, als um 00.00 Uhr der neue Tag begann. In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz der Agentur Interfax zufolge mit.

"Die Visafreiheit für die Ukraine hat begonnen", schrieb Präsident Petro Poroschenko im Onlinedienst Twitter. Bei dem Konzert am Samstagabend feierte er die Aufhebung des Visazwangs als Symbol für die "endgültige Lossagung unseres Landes vom Russisches Reich". "Die Worte 'Back in the USSR' (Zurück in der UdSSR) wird man nur noch bei den Beatles hören", sagte er mit Blick auf das bekannte Beatles-Lied.