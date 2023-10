Über Atom-U-Boot: Trump soll geheime Details ausgeplaudert haben

Der Name des australischen Milliardärs taucht nicht in der Anklageschrift in dem Fall auf. Der New York Times zufolge soll Trump dem Mann auch kein geheimes Material gezeigt haben - aber über geheime Informationen gesprochen haben.

Konkret soll der Ex-Präsident der New York Times zufolge darüber geredet haben, wie viele Atomsprengköpfe an Bord der U-Boote sind und wie nahe sich die U-Boote an russische Boote heran bewegen konnten, ohne entdeckt zu werden.