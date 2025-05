Mit seinem Spruch "You are fired" wurde Donald Trump, damals noch Immobilientycoon, in den USA berühmt. Die TV-Sendung "The Apprentice" hatte ihn zum Medienstar katapultiert. Ganz so unverblümt dürfte der US-Präsident nun zu seinem Nationalen Sicherheitsberater nicht gewesen sein - Mike Waltz wurde zwar von einem der wichtigsten Posten des Landes gefeuert, aber doch gleich in ein anderes Amt der Trump-Regierung weggeschoben: Waltz soll US-Botschafter bei den Vereinten Nationen werden. Ein zwar prestigeträchtiger, wenngleich weniger einflussreicher Job für den früheren republikanischen Kongressabgeordneten.