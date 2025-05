Etwas mehr als 100 Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kommt es offenbar zum ersten großen Umbau in seinem engsten Umfeld. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz , soll seinen Posten aufgeben.

Die Militärpläne wurden zudem versehentlich mit dem Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, geteilt. Waltz hatte Ende März die Verantwortung dafür übernommen. Goldberg hatte das Gespräch, an dem auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere hochrangige Regierungsvertreter beteiligt waren, veröffentlicht.

Waltz stand zuletzt im Zusammenhang mit dem Durchstechen von Informationen in der Kritik. Er hatte Angriffspläne des US-Militärs auf Huthi-Stellungen im Jemen mit hochrangigen Regierungsmitarbeitern in einer als nicht abhörsicher geltenden Chatgruppe im Kurznachrichtendienst Signal erörtert.

Waltz hatte später dem Sender Fox News gesagt, er selbst habe die Signal-Gruppe gebildet. Das sei peinlich. Wie die Nummer des Journalisten in sein Handy und dieser dann in die Gruppe gekommen sei, wisse er aber nicht. Vielleicht sei ein Kontakt in seinem Adressbuch im Handy mit einer anderen Nummer abgespeichert gewesen, mutmaßte er. Er habe den Atlantic-Chefredakteur Goldberg - einen Trump-Hasser, Abschaum und Verlierer, wie er ihn nannte - nie getroffen und ihm auch nie eine Textnachricht geschickt, sagte Waltz.

Nachfolge noch unklar

Wer Waltz' Beraterposten übernehmen wird, war zunächst unklar. Einer der Insider erklärte gegenüber Reuters, eine Möglichkeit sei der Sondergesandte Steve Witkoff, ein Immobilienhändler und Freund Trumps. Dieser sei an den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg und dem Gaza-Konflikt beteiligt gewesen. Stellungnahmen von Waltz selbst und der US-Regierung lagen zunächst nicht vor.

Fox News zufolge will sich Trump in Kürze äußern. Der Präsident hatte nach Bekanntwerden der Affäre von einem "Ausrutscher" gesprochen und Waltz einen "guten Mann" genannt. Danach geriet jedoch Verteidigungsminister Hegseth zunehmend unter Druck.