Gögüs: "Bei Moskito-Plage Sumpf trocken legen"

Letztere seien aber nur ein Symptom der Krise und nicht deren Ursache. "Gestern war es El Kaida, heute ist es der IS. Groß werden konnten beide nur deshalb, weil ein Machtvakuum entstanden ist", betont Gögüs. Gefüllt werden könne dieses nur dann, wenn es in Damaskus eine neue Führung gebe, die wieder die Kontrolle über den Staat übernehmen könne. "Bei einer Moskito-Plage ist es auch unmöglich, jedes Insekt einzeln zu erschlagen, man muss den Sumpf trockenlegen, wo die Brut entsteht", zieht der Botschafter einen Vergleich.Vorwürfe, wonach Ankara den IS zumindest dahingehend unterstütze, dass verwundete Dschihadisten in türkischen Spitälern behandelt würden, wischt der Diplomat vom Tisch: "Wir haben auch schon 800 Kurden aus Kobane bei uns verarztet.Wer Hilfe benötigt, erhält sie. Und es steht ja bei niemandem auf dem Kopf, wer er ist." Außerdem habe die Türkei den IS, damals noch ISIS, schon 2013 als terroristische Organisation definiert, "damals wusste die Welt noch gar nicht, was ISIS überhaupt ist".

Als ersten Schritt zur Befriedung der Region erläutert Gögüs den türkischen Standpunkt: "Wir wollen in Syrien eine Ausbildung der Kämpfer der Freien Syrischen Armee, eine Flugverbotszone sowie einen Sicherheitsstreifen (sprich eine Pufferzone)." Die Kurden in Nordsyrien sind strikt gegen den letzten Punkt, sie fürchten um ihre Selbstverwaltung. Der Botschafter dazu: "Egal, was wir machen, wir werden immer kritisiert. Schreiten wir militärisch ein, heißt es, wir verletzen die Souveränität eines Nachbarstaates. Tun wir das nicht, heißt es, wir lassen die Menschen in Kobane gegen den IS im Stich."

In diesem Umfeld sei der seit zwei Jahren laufende Friedensprozess mit der PKK zwar nicht einfacher geworden, das Ziel sei aber dennoch, diesen fortzuführen. Denn "bricht er zusammen, verlieren alle Seiten", warnt Gögüs.