Türkei verlegt wegen Gasstreits Kampfdrohne nach Nordzypern

Die bewaffnete Drohne vom Typ Bayraktar TB2 landete am Montagmorgen auf dem Gecitkale-Flughafen in Famagusta. Die Regierung der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern (KKTC) hatte „angesichts der jüngsten Entwicklung in der östlichen Mittelmeerregion“ die Verlegung der Drohne genehmigt.