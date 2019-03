Türkei-Urlaub: Touristiker wollen beruhigen

Unberührte Natur, Kulinarik und Kultur – so präsentiert sich die Türkei dieser Tage bei der Tourismusmesse ITB in Berlin. Mitten im Getümmel steht Firuz Bağlıkaya, Präsident des türkischen Reisebüroverbandes, der mehr oder weniger in Endlosschleife Interviews gibt. Lieber hätte er wohl von der Schönheit seines Landes geredet, aber den deutschen Journalisten geht es einmal mehr um Politik. Genauer gesagt um die Frage, ob regierungskritische Urlauber Gefahr laufen, bei der Einreise verhaftet zu werden.

Davon will der Tourismusmanager freilich nichts wissen. „Wir wollen den Leuten auf der ITB sagen, dass man unser Land bereisen kann, wie jedes andere Land in Europa auch“, sagt Bağlıkaya im KURIER-Gespräch. Sein Ziel sei es, wieder an die Tourismuserfolge vor der Krise anzuknüpfen. „Warum sonst haben wir hier auf der ITB einen 3000 Quadratmeter großen Stand bezogen?!“