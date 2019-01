Türkei schafft weiter Kriegsgerät Richtung syrische Grenze

Kräfteverhältnisse im Norden Syriens

Der US-Abzug ändert potenziell die Kräfteverhältnisse in der Region. Die Türkei will gegen die kurdische YPG-Miliz vorgehen, die sie als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) und damit als Terrororganisation ansieht. Die YPG, die an der Grenze zur Türkei Gebiete beherrscht, ist aber gleichzeitig eine wichtige, von den USA unterstützte Kraft im Kampf gegen die Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS). Experten befürchten unter anderem, dass ein türkischer Angriff auf die Kurden den Kampf gegen den IS schwächen könnte.

Präsident Trump hatte jüngst auch getwittert, dass Erdogan ihm versichert habe, die Türkei könne die Überbleibsel des IS in Syrien "auslöschen". Solche Offensiven außerhalb des Grenzgebiets könnten die Türkei, die die syrische Opposition unterstützt, allerdings in Konflikt bringen mit der syrischen Regierung und deren Alliierten, Russland und Iran. Sie wären auch eine viel größere Belastung für das Militär und die arg gebeutelte Wirtschaft der Türkei.