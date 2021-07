Türkei: Parlament für Aussöhnung mit Israel

Mit dem Abkommen verschafft sich die Türkei mehr politische Bewegungsfreiheit, nachdem ihr Verhältnis zum Westen wegen des harten Vorgehens gegen kritische Medien und vermeintliche Regimegegner nach dem gescheiterten Militärputsch abgekühlt ist. Erst kürzlich hatte Erdogan das Verhältnis zu Russland weitgehend normalisiert, das nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges an der syrisch-türkischen Grenze stark gestört war. Er hatte dazu auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin besucht.

Zudem will Erdogan nach unbestätigten Meldungen aus Teheran in den Iran fliegen, um mit der iranischen Führung gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Der US-Vizepräsident Joe Biden wird kommende Woche in Ankara erwartet.