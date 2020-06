Papstbesuch im Prunkpalast des Paschas

Ankara

InwillFranziskus einen "ernsthaften Dialog zwischen den Religionen" ermöglichen, was ihm angesichts der Bedrohung durch den "Islamischen Staat" (IS) an den Südgrenzen derwichtiger erscheint denn je. Der Dialog ist demtatsächlich wichtig, selbst Gespräche mit dem extremistischen IS schloss er nicht ganz aus. "Ich mache nie irgendeine Tür zu", auch wenn Gespräche mit densehr unwahrscheinlich seien, sagte der Pontifex. Der IS hatte vor einigen Monaten erklärt, er wolle seinen Vormarsch so lange fortsetzen, bis er aucheingenommen habe.

Erdogan kündigte an, er wolle mit dem Papst vor allem über die Islam-Feindlichkeit im Westen sprechen. Der Papst könne ein Zeichen gegen die Islamophobie setzen. Anders als sein Vorgänger Benedikt XVI., der die Türken im Jahr 2006 mit Äußerungen über einen angeblichen Gewalt-Trend im Islam verärgerte, muss Franziskus bei seinen Gastgebern nicht erst einmal Energie darauf verwenden, bestehendes Misstrauen abzubauen. Der neue Papst hat auch in der Türkei einen guten Ruf.

Nicht zuletzt wegen der Drohungen des IS bieten die türkischen Sicherheitsbehörden dennoch rund 10.000 Polizisten in Ankara und Istanbul auf, um den Papst zu schützen. Wasserwerfer, Personenkontrollen, Helikopter und Störsender zur Unterdrückung etwaiger Funkbefehle zur Zündung einer Bombe in der Nähe des Gastes gehören dazu. Zudem lehnte die türkische Polizei die Bitte des Pontifex ab, mit einem ungepanzerten Auto durch Istanbul fahren zu dürfen, sie bestand auf einer gepanzerten Limousine.

