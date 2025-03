Experte zur Krise in der Türkei: "Das ist ein Angriff auf die Demokratie"

Zwar habe Präsident Recep Tayyip Erdoğan in seinen zehn Jahren an der Macht die türkische Medienlandschaft weitestgehend unter seine Kontrolle gebracht, doch die wirtschaftliche Lage sei so prekär, „dass die Regierung trotzdem das Vertrauen eines Großteils der Bevölkerung verloren hat“.

"İmamoğlu würde eine freie Wahl wahrscheinlich gewinnen"

Kerem İmamoğlu hatte dieses Vertrauen bei den letzten beiden Kommunalwahlen errungen und seit 2019 weit mehr als die Stammwählerschaft seiner sozialdemokratischen CHP angezogen. Nun landete er in Untersuchungshaft – just in jener Woche, indem die Partei ihn zum Spitzenkandidaten für die nächsten Präsidentschaftswahlen ernennen wollte.