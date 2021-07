Türkei: Koalition der Unzufriedenen wird breiter

Geeint wurden die Demonstranten durch ihre Wut auf die Polizei, die in der Türkei fast gewohnheitsmäßig mit eiserner Härte reagiert, auch wenn es sich um friedliche Protestaktionen handelt, und auf Premier Erdogan, der vielen als selbstherrlicher Sultan erscheint.

Studenten, Dozenten, aber auch Arbeiter und Hausfrauen und sogar Wähler von Erdogans Regierungspartei AKP schlossen sich den Protestkundgebungen an. Selbst Anhänger der großen Istanbuler Fußballclubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas, die einander sonst mitunter bis aufs Blut bekriegen, marschierten in trauter Eintracht durch die Straßen und auf die Polizei zu. Ladenbesitzer um den Gezi-Park und den Taksim-Platz versorgten die Demonstranten mit Wasser, Hotels gewährten den von der Polizei durch die Straßen gejagten Kundgebungsteilnehmern Zuflucht.

Erdogan habe es geschafft, eine große Koalition der Unzufriedenen zu schmieden, sagte ein Istanbuler Intellektueller. In vielen Istanbuler Stadtvierteln meldeten sich auch Normalbürger zu Wort, die zwar nicht auf den Demonstrationen erschienen, aber ihre Unterstützung kundtaten: Sie schlugen nachts Töpfe und Pfannen zusammen. Sogar in einem schicken Istanbuler Einkaufszentrum wurde gegen Erdogan demonstriert.

Großen Eindruck auf Erdogan macht das nicht. Er halte seine eigenen Anhänger nur mit Mühe zurück, sagte der Ministerpräsident am Montag. Von der Kritik an seinem autoritären Führungsstil, der viele in der Türkei vor den Kopf stößt, will er nichts wissen. Für ihn gehen die Unruhen auf die Opposition zurück, die seiner AKP bei den in den kommenden zwei Jahren anstehenden Kommunal-, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen das Leben schwermachen will.

Anders als Erdogan bescheinigte Staatspräsident Abdullah Gül den Demonstranten dagegen, dass Demokratie nicht nur in der regelmäßigen Stimmabgabe an der Wahlurne bestehe. Jeder müsse sich in seinem eigenen Land frei fühlen können. Friedliche Demonstrationen gehörten dazu. Gül rief alle Türken zur Ruhe auf.